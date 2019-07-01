Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 18:20 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
MOLTI I DISAGI PER CHI SI SPOSTA NELLA REGIONE
SULL’A1 ROMA NAPOLI RIMOSSO L’INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO VERSO NAPOLI. TRAFFICO SCORREVOLE
VERSO FIRENZE, CI SONO LAVORI TRA GUIDONIA MONTECELIO E ROMA NORD PRESTARE ATTENZIONE!
SPENTO L’INCENDIO SULLA ROMA TARQUINIA TRA IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO E FREGENE, PER EFFETTO ANCORA INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO VERSO L’AEROPORTO DAL RACCORDO ANULARE.
SEMPRE SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA MAGLIANA E IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO, VERSO ROMA CODE IN COMPLANARE D’IMMISSIONE AL GRA
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA BIS IN CARREGGIATA INTERNA, IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE, POI CODE A TRATTI TRA PONTINA E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI IN ENTRATA A ROMA TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST,
VERSO IL RACCORDO CODE DA TORCERVARA.
PROSEGUENDO, POI, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA L’A1 E CASTEL MADAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO BLOCCATO SULLA PONTINA VERSO ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE A CASTEL DI DECIMA , LE CODE INIZIANO DA POMEZIA, IN SENSO OPPOSTO CODE PER CURIOSI TRA VIA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA. PER EFFETTO INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO VIA DI TRIGORIA FINO A VIA LAURENTINA
PROSEGUENDO, SEMPRE SULLA PONTINA, VERSO POMEZIA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO
SULLA VIA DEL MARE DI POMEZIA CODE NEI DUE SENSI TRA LA CROCE DI SOLFATARA E BORGO SANTA RITA, PER EFFETTO CODE ANCHESU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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