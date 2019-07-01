Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 19:20 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE, SPENTO IL BUS IN FIAMME IN ESTERNA, AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA SORPASSO E CI SONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA, PROSEGUENDO POI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA PONTINA E CASILINA.
IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA TRIONFALE E CASSIA
PER EFFETTO DEL BUS IN FIAMME SUL RACCORDO CODE ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ENTRATA A ROMA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST,
VERSO IL RACCORDO CODE DA TORCERVARA.
PROSEGUENDO, POI, CODE PER INCIDENTE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO SBLOCCATO SULLA PONTINA VERSO ROMA A CASTEL DI DECIMA. INCIDENTE ANCORA ATTIVO, PER EFFETTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI TRANSITA SULLA SOLA MARCIA LENTA.
CODE DA POMEZIA,
VERSO POMEZIA CODE PER CURIOSI TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA.
PER EFFETTO DELL’INCIDENTE CODE SU VIA DI TRIGORIA TRA LA PONTINA E LA LAURENTINA. QUI POI CODE FINO A VALLERANELLO
CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA TRA CASTEL ROMANO E VILLAGGIO AZZURRO VERSO PRATICA DI MARE
SULLA VIA DEL MARE DI POMEZIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA LAURENTINA E VIA DI PRATICA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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