Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 07:30

di - 01 Luglio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
    SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E LAURENTINA
    RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TORRENOVA
    IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NODO A24 ROMA-TERAMO
    SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN FILA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
    SULLA CASSIA CODE IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LE MASCHERINE E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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