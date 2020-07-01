Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 08.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E LAURENTINA
DISAGI ANCHE IN ESTERNA TRA LA STESSA CASILINA E NODO A24 ROMA-TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 SI STA IN FILA DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA TIBERINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALTEZZA MONTE PORCINO NELLE DUE DIREZIONI
DIAMO UNO SGUARDO ALLA SITUAZIONE A SUD DELLA CAPITALE
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER LAVORI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE EUR
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN FILA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO, SEMPRE IN DIREZIONE ROMA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral