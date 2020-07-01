Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 08.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA
DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN ESTERNA, CON CODE TRA LA CASILINA E IL NODO A24 ROMA-TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 SI STA IN FILA DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SULLA CRISTOFORO COLOMBO
DOVE PER LAVORI SI STA IN FILA TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE EUR
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO VI INVITIAMO AD INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral