Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 08.35 FLAVIA DONDOLINI

APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA

DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN ESTERNA, CON CODE TRA LA CASILINA E IL NODO A24 ROMA-TERAMO

SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 SI STA IN FILA DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SULLA CRISTOFORO COLOMBO

DOVE PER LAVORI SI STA IN FILA TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE EUR

SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO VI INVITIAMO AD INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI

