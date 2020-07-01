Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA
DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN ESTERNA, SI RALLENTA INFATTI ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E, PIU’ AVANTI, TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SULLA CRISTOFORO COLOMBO
DOVE PER LAVORI SI STA IN FILA TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE EUR
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CINQUE PODERI E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO VI INVITIAMO AD INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral