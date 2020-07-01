Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE
DOVE PERMANGONO DISAGI PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA INTERNA, SI STA IN CODA INFATTI TRA LA CASILINA E LO SVINCOLO PER L’APPIA
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TORRENOVA IN DIREZIONE GRA
TRAFFICO SCORREVOLE INVECE IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SULLA CRISTOFORO COLOMBO
DOVE PER LAVORI SI STA IN FILA NEI DUE SENSI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MEZZOCAMMINO
SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI REGISTRANO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO AI CANTIERI
SULLA PROVINCIALE 275 ALLACCIAMENTO STABILIMENTO FIAT
SI SEGNALANO LAVORI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA TRA IL KM 0 E IL KM 1+500
VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral