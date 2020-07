Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI

IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE

DOVE IL TRAFFICO AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SIA IN CARREGGIATA ESTERNA SIA IN INTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 QUALCHE RALLENTAMENTO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SULLA CRISTOFORO COLOMBO

DOVE SI STA IN CODA VERSO ROMA TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO

SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA A12 ROMA-TARQUINIA CODE PER LAVORI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER CERVETERI

A PROPOSITO DI CANTIERI

SULLA PROVINCIALE 275 ALLACCIAMENTO STABILIMENTO FIAT

SI SEGNALANO LAVORI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA TRA IL KM 0 E IL KM 1+500

MENTRE SULLA PROVINCIALE 28 TREVI-FILETTINO SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE AL KM 4+600 CIRCA CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

IN ENTRAMBI I CASI VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI

DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral