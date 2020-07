Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 15:30

VIABILITÀ LT FR DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

SU VIA PONTINA, SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SI RALLENTA SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA LITORANEA TRA LIDO FI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA

RICORDIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 30 AGOSTO SULLA REGIONALE 213 FLACCA

E SULLA VIA APPIA, IN QUESTO CASO DAL KM 95+200 AL KM 148, E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7.5 TONNELLATE TRA TERRACINA E FORMIA.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral