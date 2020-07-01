Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ LT FR DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 16:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON L’A1 FIRENZE ROMAM DOVE A CAUSA DI INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE CI SONO 3 KM DI CODA. AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTA RIMANGO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA TRA A24 E CASILINA
RIMANIAMO SU VIA CAISLINA CODE A TRATTI TRA RACCORDO E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA TIBURTINA TRA RACCORDO E SETTECAMINI
ANCHE SU VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA LIDO FI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI
SULLA SR609 CARPINETANA IN LOCALITA’ COLLEFERRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA FERRORVIARIO STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA SETTEDUE E PIAZZALE MATTEOTTI NEI DUE SENSI FINO AL 31 AGOSTO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
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