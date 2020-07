Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 16:30

VIABILITÀ LT FR DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 16:20 VALERIA VERNINI

APRIAMO CON L’A1 FIRENZE ROMAM DOVE A CAUSA DI INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE CI SONO 3 KM DI CODA. AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTA RIMANGO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA TRA A24 E CASILINA

RIMANIAMO SU VIA CAISLINA CODE A TRATTI TRA RACCORDO E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA TIBURTINA TRA RACCORDO E SETTECAMINI

ANCHE SU VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA LIDO FI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI

SULLA SR609 CARPINETANA IN LOCALITA’ COLLEFERRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA FERRORVIARIO STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA SETTEDUE E PIAZZALE MATTEOTTI NEI DUE SENSI FINO AL 31 AGOSTO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

