Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 17:15

SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE DI 2KM PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE.

SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO INA UMENTO TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTKI TRA TIBURTINA E CASILINA

SU VIA COLOMBO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO

SU VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI

A VELLETRI E’ CHIUSA AL TRAFFICO, VIA E ZAULI SAJANI ALTEZZA VIA DANTE VERONI PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE,ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO

RICORDIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 30 AGOSTO SULLA REGIONALE 213 FLACCA

E SULLA VIA APPIA, IN QUESTO CASO DAL KM 95+200 AL KM 148, E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7.5 TONNELLATE TRA TERRACINA E FORMIA.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

