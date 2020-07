Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 17:35 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD, SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA

SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI APRILIA

SU VIA COLOMBO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO

INCOLONNAMENTI SU VIA APPIA TRA AEROPROTO DI CIAMPINO E CAVA DEI SELCI IN DIREZIONE DI ALBANO

SU VIA DI VERMICINO CODE PER LAVORI A CURA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA, TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DEL TORRACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CONCLUDIAMO

CON IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI

CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 SETTE TONNELLATE E MEZZO E PER I MEZZI DI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SIA SULLA REGIONALE FLACCA SIA SULLA STATALE APPIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI TERRACINA E FORMIA FINO AL 31 AGOSTO PROSSIMO

PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

