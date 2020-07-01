Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 17:35 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD, SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA
SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI APRILIA
SU VIA COLOMBO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO
INCOLONNAMENTI SU VIA APPIA TRA AEROPROTO DI CIAMPINO E CAVA DEI SELCI IN DIREZIONE DI ALBANO
SU VIA DI VERMICINO CODE PER LAVORI A CURA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA, TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DEL TORRACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CONCLUDIAMO
CON IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI
CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 SETTE TONNELLATE E MEZZO E PER I MEZZI DI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SIA SULLA REGIONALE FLACCA SIA SULLA STATALE APPIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI TERRACINA E FORMIA FINO AL 31 AGOSTO PROSSIMO
PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
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