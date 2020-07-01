Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 18:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD, SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA
SU VIA CASILINA CODE PER INCIDENTE TRA BORGHESIANA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA SU VIA COLLATINA TRA VIA VENTUNNI E VIA DI SALONE IN USCITA DA ROMA
UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA SP2 TUSCANESE LOCALITA’ TUSCANIA ALTEZZA STRADA SAN LAZZARO NEI DUE SENSI DI MARCIA
A CAUSA DI LAVORI SI STA IN CODA
SU VIA DI VERMICINO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DEL TORRACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SU VIA COLOMBO IN DIREZIONE DI ROMA TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO
SU VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral