Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 18:15

SUL RACCORDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD, SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA

SU VIA CASILINA CODE PER INCIDENTE TRA BORGHESIANA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA SU VIA COLLATINA TRA VIA VENTUNNI E VIA DI SALONE IN USCITA DA ROMA

UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA SP2 TUSCANESE LOCALITA’ TUSCANIA ALTEZZA STRADA SAN LAZZARO NEI DUE SENSI DI MARCIA

A CAUSA DI LAVORI SI STA IN CODA

SU VIA DI VERMICINO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DEL TORRACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SU VIA COLOMBO IN DIREZIONE DI ROMA TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO

SU VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

