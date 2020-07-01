Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 18:45

di - 01 Luglio 2020 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 18:35 VALERIA VERNINI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    DIVERSI GLI INCIDENTI ATTIVI IN QUESTO MOMENTO NELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E NOMENTANA, AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA
    IN USCITA DA ROMA
    SUL TRATTO URBANO TRA VIA DELLA SERENISSIMA E VIA DI TOR CEVARA
    SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA SU VIA COLLATINA TRA VIA VENTUNNI E VIA DI SALONE
    MENTRE SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA SP2 TUSCANESE LOCALITA’ TUSCANIA ALTEZZA STRADA SAN LAZZARO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SU VIA COLOMBO IN DIREZIONE DI ROMA TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO
    SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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