Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 18:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
DIVERSI GLI INCIDENTI ATTIVI IN QUESTO MOMENTO NELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E NOMENTANA, AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA
IN USCITA DA ROMA
SUL TRATTO URBANO TRA VIA DELLA SERENISSIMA E VIA DI TOR CEVARA
SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA SU VIA COLLATINA TRA VIA VENTUNNI E VIA DI SALONE
MENTRE SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA SP2 TUSCANESE LOCALITA’ TUSCANIA ALTEZZA STRADA SAN LAZZARO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SU VIA COLOMBO IN DIREZIONE DI ROMA TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO
SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral