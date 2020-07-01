Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 19:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
DIVERSI GLI INCIDENTI ANCORA ATTIVI IN QUESTO MOMENTO
SUL RACCORDO IN ESTERNA ALTEZZA VIA NOMENTANA
NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA COLLATINA TRA VIA VENTUNNI E VIA DI SALONE
SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO
SU VIA TUSCANESE LOCALITA’ TUSCANIA ALTEZZA STRADA SAN LAZZARO
SULLA SP 18 VIA DIE PRATONI DEL VIVARO TRA VIA DEI LAGHI E VIA TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, ANCORA CODE TRA FIORENTINI E RACCORDO IN USCITA DA ROMA
SUL RACCORDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E APPIA
TRASPORTO FERROVIARIO
Ripreso il servizio del Leonardo Express tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto con una corsa ogni ora
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral