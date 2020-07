Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 19:05 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

DIVERSI GLI INCIDENTI ANCORA ATTIVI IN QUESTO MOMENTO

SUL RACCORDO IN ESTERNA ALTEZZA VIA NOMENTANA

NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA COLLATINA TRA VIA VENTUNNI E VIA DI SALONE

SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO

SU VIA TUSCANESE LOCALITA’ TUSCANIA ALTEZZA STRADA SAN LAZZARO

SULLA SP 18 VIA DIE PRATONI DEL VIVARO TRA VIA DEI LAGHI E VIA TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, ANCORA CODE TRA FIORENTINI E RACCORDO IN USCITA DA ROMA

SUL RACCORDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E APPIA

TRASPORTO FERROVIARIO

Ripreso il servizio del Leonardo Express tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto con una corsa ogni ora

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral