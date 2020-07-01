Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 19:15

di - 01 Luglio 2020 - 19:15

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 19:05 VALERIA VERNINI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    DIVERSI GLI INCIDENTI ANCORA ATTIVI IN QUESTO MOMENTO
    SUL RACCORDO IN ESTERNA ALTEZZA VIA NOMENTANA
    NELLE DUE DIREZIONI
    SU VIA COLLATINA TRA VIA VENTUNNI E VIA DI SALONE
    SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO
    SU VIA TUSCANESE LOCALITA’ TUSCANIA ALTEZZA STRADA SAN LAZZARO
    SULLA SP 18 VIA DIE PRATONI DEL VIVARO TRA VIA DEI LAGHI E VIA TUSCOLANA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, ANCORA CODE TRA FIORENTINI E RACCORDO IN USCITA DA ROMA
    SUL RACCORDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E APPIA
    TRASPORTO FERROVIARIO
    Ripreso il servizio del Leonardo Express tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto con una corsa ogni ora
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home