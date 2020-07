Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 19:35 VALERIA VERNINI

APRIAMO CON LA SP 2 TUSCANESE ,AL MOMENTO E’ CHIUSA AL TRAFFICO IN LOCALITA’N TUSCANIA AL KM 19+000 CIRCA INTERSEZIONE CON STRADA SAN LAZZARO A CAUSA DI INCIDENTE

MENTRE SU VIA COLLATINA PERMANGONO INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA SALONE IN DIREZIONE DI LUNGHEZZA

SU VIA CASILINA PERMANGONO CODE TERA BORGHESIANA E LAGHETTO A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA SP 18 VIA DIE PRATONI DEL VIVARO TRA VIA DEI LAGHI E VIA TUSCOLANA

SU VIA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI

DA OGGI 1 LUGLIO NELLO SCALO ROMANO DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO E’ TORNATA OPERATIVA L’AREA DI IMBARCO E ,CHIUSA LO SCORSO 27 MARZO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA CHE HA COMPORTATO LA CANCELLAZIONE DEI VOLI DA E PER L’ITALIA . I CONTROLLI E IL CHECK IN CONTINUERANNO AD ESSERE AL TERMINAL 3

CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 SETTE TONNELLATE E MEZZO E PER I MEZZI DI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SIA SULLA REGIONALE FLACCA SIA SULLA STATALE APPIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI TERRACINA E FORMIA FINO AL 31 AGOSTO PROSSIMO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

