Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 19:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA SP 2 TUSCANESE ,AL MOMENTO E’ CHIUSA AL TRAFFICO IN LOCALITA’N TUSCANIA AL KM 19+000 CIRCA INTERSEZIONE CON STRADA SAN LAZZARO A CAUSA DI INCIDENTE
MENTRE SU VIA COLLATINA PERMANGONO INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA SALONE IN DIREZIONE DI LUNGHEZZA
SU VIA CASILINA PERMANGONO CODE TERA BORGHESIANA E LAGHETTO A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA SP 18 VIA DIE PRATONI DEL VIVARO TRA VIA DEI LAGHI E VIA TUSCOLANA
SU VIA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO AEREO
DA OGGI 1 LUGLIO NELLO SCALO ROMANO DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO E’ TORNATA OPERATIVA L’AREA DI IMBARCO E ,CHIUSA LO SCORSO 27 MARZO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA CHE HA COMPORTATO LA CANCELLAZIONE DEI VOLI DA E PER L’ITALIA . I CONTROLLI E IL CHECK IN CONTINUERANNO AD ESSERE AL TERMINAL 3
CONCLUDIAMO
CON IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI
CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 SETTE TONNELLATE E MEZZO E PER I MEZZI DI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SIA SULLA REGIONALE FLACCA SIA SULLA STATALE APPIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI TERRACINA E FORMIA FINO AL 31 AGOSTO PROSSIMO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
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