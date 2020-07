Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2020 ORE 20:20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE AD ECCEZIONE DI INCOLONNAMENTI

SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E CASILINA PER DIFFICOLTA’ D I IMMISSIONE SU VIA CASILINA IN DIREZIONE DI BORGHESIANA

LA SP2 TUSCANESE E’ STATA RIPAERTA AL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI A SEGUITO DI CHIUSURA PER INCIDENTE AL KM 19+000 INTERSEZIOEN CON STRADA SAN LAZZARO

SULLA SR609 CARPINETANA IN LOCALITA’ COLLEFERRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA FERRORVIARIO STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA SETTEDUE E PIAZZALE MATTEOTTI NEI DUE SENSI FINO AL 31 AGOSTO

PER LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA TRATTA SAN GIOVANNI -COLOSSEO E LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI INTERSCAMBIO TRA METRO B E C A COLOSSEO. TUTTE LE SERE, DALLE ORE 21, LA METRO C È INTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI MC2

CIRCOLAZIONE REGOLARE TRA MALATESTA E PANTANO.

DA OGGI 1 LUGLIO NELLO SCALO ROMANO DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO E’ TORNATA OPERATIVA L’AREA DI IMBARCO E ,CHIUSA LO SCORSO 27 MARZO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA. I CONTROLLI E IL CHECK IN CONTINUERANNO AD ESSERE ESCLUISVAMENTE AL TERMINAL 3

CON MASSA SUPERIORE ALLE 7, E PER I MEZZI DI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SIA SULLA REGIONALE FLACCA SIA SULLA STATALE APPIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI TERRACINA E FORMIA FINO AL 31 AGOSTO PROSSIMO

