Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2021 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2021 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO CON LA VIABILITA’ DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’ DELLE USCITE PER CASSIA BIS E SALARIA.

UN INCIDENTE CREA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD TRA LA BARRIERA ROMA-SUD STESSA E MONTEPORZIO CATONE VERSO NAPOLI.

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN USCITA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL GRA.

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA IN DIREZIONE APRILIA.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral