Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2021 ore 18:45

ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 DOVE PERMANGONO 6 CHILOMETRI DI CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA L’ALLACCIO COL GRA E MONTEPORZIO CATONE VERSO NAPOLI. CIRCOLAZIONE RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE.

SEMPRE SULL’AUTOSTRADA A1, MA QUESTA VOLTA SULLA BRETELLA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E GUIDONIA MONTECELIO, SI STA IN CODA PER UN INCENDIO DIVAMPATO IN CARREGGIATA VERSO ROMA.

FORTI DISAGI ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’ARCO SUD-ORIENTALE DEL QUADRANTE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD. TRAFFICO INTENSO CON INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E, AVANTI, TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA.

ANALOGA SITUAZIONE DI CONGESTIONE AL TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA BLOCCATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE, SI STA POI IN CODA SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO PER LA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI VERSO LATINA;

