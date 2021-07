Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN LENTA MA PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA COLOMBO E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA E SALARIA E, AVANTI, TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA.

INCIDENTE RIMOSSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTA TUTTAVIA TRAFFICATO IL TRATTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA.

ANCORA CRITICA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA DOVE UN INCENDIO BLOCCA IL TRAFFICO CREANDO DISAGI ALLA VIABILITA’, TRA POMEZIA NORD E TRIGORIA VERSO ROMA. SEMPRE SULLA PONTINA, MA IN SENSO CONTRARIO, CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E VIA CASTAGNETTA. CHIUSE LE CORSIE DI MARCIA LENTA.

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RESTA SOSPESO IL TRAFFICO SULLA FL2 ROMA-AVEZZANO PER IL DIVAMPARE DI UN INCENDIO TRA MARCELLINA E TIVOLI.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AUGURIAMO BUONA SERATA.

Servizio fornito da Astral