Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 1 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’APPIA;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO: TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE EUR;

INFINE, PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, TRAFFICO IN AUMENTO CON FORTI RALLENTAMENTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;

PASSIAMO AI LAVORI RICORDANDO CHE SULLA STRADA PROVINCIALE 28

TREVI-FILETTINO SONO PRESENTI DELLE RIDUZIONI DI CARREGGIATA IN PROSSIMITA’ DEI CHILOMETRI 13+800, 14+300 E 15+800, PER LA PRESENZA DI FRANE E SMOTTAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI.

PERTANTO SONO IN CORSO I LAVORI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL SPA.

GLI INTERVENTI COMPORTANO L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO.

IL LIMITE DI VELOCITÀ SCENDE A 40 KM/H NELLE AREEE INTERESSATE DAI LAVORI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E LA VIABILITA’, SEGNALIAMO CHE LA LINEA BUS 334, CAUSA LA CHIUSURA DEL CAVALCAVIA DI VIA SALARIA CONOSCERA’ MODIFICHE AL PERCORSO IN DIREZIONE DEL CAPOLINEA BASEGGIO.

