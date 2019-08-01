Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 1 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LE USICTE PER LA A91 E LA LAURENTINA E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E A24;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA AL MOMENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA APRILIANA E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE ROMA;
RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA APPIA TRA ALBANO E LE CAPANNELLE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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