Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 1 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA A91 E LA VIA DEL MARE;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
CODE POI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR;
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO; SEMPRE SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO;
SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, FORTI RALLENTAMENTI TRA VIA APRILIANA E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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