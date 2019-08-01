Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 1 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E TIBURTINA E, PROSEGUENDO, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA;
ANCORA CODE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;
SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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