Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 1 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A24, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA VIA DEL MARE E LA LAURENTINA E TRA L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD;
SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;
SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI;
INFINE, PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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