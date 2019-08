Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

DISAGI SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA: A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ CONGESTIONATO ALL’ALTEZZA DI SANTA SEVERA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO;

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA, QUI PER LAVORI IN CORSO;

E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA PROVINCIALE 28 TREVI-FILETTINO, PER LA PRESENZA DI FRANE E SMOTTAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL SPA; ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITA’ DEI CHILOMETRI 13+800, 14+300 E 15+800, CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ DI 40 KM/H NELL’AREA DEI CANTIERI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

