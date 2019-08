Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA ROMA FIUMICINO: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE GALERIA FINO A PARCO LEONARDO IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO;

SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE CON VEICOLO IN FIAMME AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA A12 ALL’ALTEZZA DI SANTA SEVERA, LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA;

SULLA STESSA PONTINA RALLENTAMENTI TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E' TUTTO

