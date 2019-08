Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, QUI TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA;

A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO;

CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA PER SEGNALARE RALLENTAMENTI TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

