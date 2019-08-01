Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, QUI TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA;
A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO;
CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA PER SEGNALARE RALLENTAMENTI TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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