Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 ROMA NAPOLI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI;
UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI POMEZIA; INCIDENTE ANCHE SULLA NETTUNENSE, CON INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE DI ANZIO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral