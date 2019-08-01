Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI; SI E’ CONCLUSO INVECE L’ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE SEMPRE IN DIREZIONE SUD;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI APRILIA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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