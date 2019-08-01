Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 MILANO NAPOLI A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI;
CODE ANCHE SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA;
RESTANDO NEL QUADRANTE SUD DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral