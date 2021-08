Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2021 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2021 ORE 08:20 ERICA TERENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA METEO PER VENTO FORTE.

IN CASO DI VENTO, È IMPORTANTE DECELERARE E AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA CON IL VEICOLO CHE PRECEDE.

ATTENZIONE AI VEICOLI CHE SONO AFFIANCATI; DELLE FORTI RAFFICHE POTREBBERO FARLI SBANDARE, INNESCANDO DEI TAMPONAMENTI LATERALI.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA LENTA ROMA FIRENZE A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO DELLA LINEA IN PROSSIMITÀ DI ORTE IN DIREZIONE ROMA.

RITARDI FINO A 30 MINUTI IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI

DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO

Servizio fornito da Astral