Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 1 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO
PASSIAMO SULLA PONTINA DOVE CONTINUANO FINO AL 3 SETTEMBRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS IL TRATTO INTERESSATO VA DAL KM 10+562 AL 109+200,
SONO QUINDI PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE TERMINANO OGGI I LAVORI SULLA LINEA FS FL6 ROMA – CASSINO, DA DOMANI QUINDI LA CIRCOLAZIONE SARÀ NUOVAMENTE REGOLARE
E INFINE SEGNALIAMO CHE OGGI DALLE 7 ALLE 22 VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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