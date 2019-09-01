Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 1 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SITUAZIONE ANCORA TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
DA SEGNALARE SOLO LE CODE SUL RACCORDO IN INTERNA PER MEZZO PESANTE IN PANNE TRA CASTELGIUBILEO E SALARIA. IL MEZZO È SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA.
RICORDIAMO CHE OGGI FINO ALLE 22 VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE ANCHE IN PREVISIONE DI UNA DOMENICA DA BOLLINO ROSSO PER IL RIENTRO DALLE VACANZE.
PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI A VITERBO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DA OGGI AL 4 SETTEMBRE, PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE IN ONORE DI SANTA ROSA.
MENTRE A ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CHIUSA AL TRAFFICO OGGI 1 SETTEMBRE VIA DI GROTTE PORTELLA, VIA GUIDO CARLI, VIALE DELL’ARCHIGINNASIO E VIALE PIETROGISMONDI.
E INFINE STASERA ALLO STADIO OLIMPICO VA IN SCENA IL DERBY CAPITOLINO DI CALCIO LAZIO-ROMA, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 18.00
ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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