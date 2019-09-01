Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 1 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA, CODE DA MONTE D’ORO
RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI FINO ALLE 22 VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE ANCHE IN PREVISIONE DI UNA DOMENICA DA BOLLINO ROSSO PER IL RIENTRO DALLE VACANZE.
E INFINE STASERA ALLO STADIO OLIMPICO VA IN SCENA IL DERBY CAPITOLINO DI CALCIO LAZIO-ROMA, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 18.00
ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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