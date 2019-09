Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 1 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’A1 ROMA-NAPOLI RALLENTAMENTI TRA CASSINO E CEPRANO IN DIREZIONE ROMA E PIU’ AVANTI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FERENTINO E ANAGNI. RICORDIAMO CHE OGGI FINO ALLE 22 VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE ANCHE IN PREVISIONE DI UNA DOMENICA DA BOLLINO ROSSO PER IL RIENTRO DALLE VACANZE.

SULLA PONTINA RISOLTO l’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA PERMANGONO CODE DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA

SULLA LAURENTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA CAMPODICARNE E VIA APRILIANA VERSO LA CAPITALE

E INFINE PASSIAMO AGLI STASERA ALLO STADIO OLIMPICO VA IN SCENA IL DERBY CAPITOLINO DI CALCIO LAZIO-ROMA, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 18.00

ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

