Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 1 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI DOVE A CAUSA DEGLI ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO

CI SONO CODE LUNGO TUTTO IL TRATTO DI STRADA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DISAGI ANCHE SULLA STRADA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA

CODE TRA ARICCIA E L’INTERSEZIONE CON VIA DEI LAGHI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

E RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

CRITICITA’ CODICE GIALLO

SONO PREVISTI OGGI TEMPORALI DAL PRIMO POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE

A ROMA, L’OLIMPICO SI PREPARA AL DERBY

IN PROGRAMMA ALLE 18.00

SCATTATE DAL PRIMO POMERIGGIO LE PRINCIPALI CHIUSURE SUI LUNGOTEVERE CADORNA, DELLA VITTORIA, OBERDAN E DIAZ, PONTE DUCA D’AOSTA E VIALE DI TOR DI QUINTO

LE TIFOSERIE LAZIALE E ROMANISTA, SI RADUNERANNO NELL’ORDINE

NELLE AREE DI SOSTA DI: XVII OLIMPIADE (VILLAGGIO OLIMPICO) E TOR DI QUINTO,

E NELL’AREA DI PIAZZALE CLODIO

TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SONO PREVISTE ANCHE IN FASE DI DEFLUSSO

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral