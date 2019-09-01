Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 1 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI DOVE A CAUSA DEGLI ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO
CI SONO CODE LUNGO TUTTO IL TRATTO DI STRADA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DISAGI ANCHE SULLA STRADA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA
CODE TRA ARICCIA E L’INTERSEZIONE CON VIA DEI LAGHI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
E RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CRITICITA’ CODICE GIALLO
SONO PREVISTI OGGI TEMPORALI DAL PRIMO POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE
A ROMA, L’OLIMPICO SI PREPARA AL DERBY
IN PROGRAMMA ALLE 18.00
SCATTATE DAL PRIMO POMERIGGIO LE PRINCIPALI CHIUSURE SUI LUNGOTEVERE CADORNA, DELLA VITTORIA, OBERDAN E DIAZ, PONTE DUCA D’AOSTA E VIALE DI TOR DI QUINTO
LE TIFOSERIE LAZIALE E ROMANISTA, SI RADUNERANNO NELL’ORDINE
NELLE AREE DI SOSTA DI: XVII OLIMPIADE (VILLAGGIO OLIMPICO) E TOR DI QUINTO,
E NELL’AREA DI PIAZZALE CLODIO
TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SONO PREVISTE ANCHE IN FASE DI DEFLUSSO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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