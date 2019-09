Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 1 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

FORTI DISAGI A CAUSA DEL MALTEMPO SULLE STRADE DEL TERRITORIO

MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO

PER ALLAGAMENTI

E’ STATO CHIUSO L’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI

DALL’INTERSEZIONE DELLA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEGUIRE LE INDICAZIONI STRADALI SUL POSTO

CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA

DOVE SONO SEGNALATI DUE INCIDENTI

IL PRIMO PROVOCA CODE TRA VIA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA

IL SECONDO INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA LAURENTINA E POMEZIA SUD, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE ROMA

ALTRO INCIDENTE SEGNALATO SUL RACCORDO ANULARE

IN ESTERNA CODE TRA APPIA E TUSCOLANA

MENTRE IN A1 CODE A TRATTI PER IL TRAFFICO DEL RIENTRO

AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA CEPRANO E VALMONTONE

UN INVITO ALLA PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

CRITICITA’ CODICE GIALLO

SONO PREVISTI OGGI TEMPORALI DAL PRIMO POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral