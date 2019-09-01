Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 1 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
FORTI DISAGI A CAUSA DEL MALTEMPO SULLE STRADE DEL TERRITORIO
MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
PER ALLAGAMENTI
E’ STATO CHIUSO L’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI
DALL’INTERSEZIONE DELLA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SEGUIRE LE INDICAZIONI STRADALI SUL POSTO
CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA
DOVE SONO SEGNALATI DUE INCIDENTI
IL PRIMO PROVOCA CODE TRA VIA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA
IL SECONDO INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA LAURENTINA E POMEZIA SUD, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE ROMA
ALTRO INCIDENTE SEGNALATO SUL RACCORDO ANULARE
IN ESTERNA CODE TRA APPIA E TUSCOLANA
MENTRE IN A1 CODE A TRATTI PER IL TRAFFICO DEL RIENTRO
AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA CEPRANO E VALMONTONE
UN INVITO ALLA PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CRITICITA’ CODICE GIALLO
SONO PREVISTI OGGI TEMPORALI DAL PRIMO POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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