Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 1 SETTEMBRE 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
FORTI DISAGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO COMPLICE IL MALTEMPO
CHE AUMENTA I DISAGI DEL CONTRO ESODO
MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
PER ALLAGAMENTI
E’ STATO CHIUSA INTERAMENTE L’INTERO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI
DALL’INTERSEZIONE DELLA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SEGUIRE LE INDICAZIONI STRADALI SUL POSTO
IN A1 PER IL RIENTRO CODE A TRATTI
SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI
DA CASSINO A VALMONTONE, IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA
PROSEGUIAMO SULLA VIA PONTINA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA,
CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO, ANCORA CODE TRA VIA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI VERSO ROMA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TUSCOLANA, AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE
E CONCLUDIAMO CON IL METEO
UN INVITO ALLA PRUDENZA
CODICE GIALLO LA CRITICITA’
PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
OGGI SONO PREVISTI TEMPORALI DAL PRIMO POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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