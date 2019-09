Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 1 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

UN CONTRO ESODO, QUELLO DI OGGI, CARATTERIZZATO DAL MALTEMPO CHE NE AUMENTA I DISAGI

LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA GIALLA

SONO IN ATTO GRANDINATE E TEMPORALI SULLE ZONE DI ALLERTA DELLA NOSTRA REGIONE

CODE SULLA UMBRO-LAZIALE ALL’ALTEZZA DI BIVI PER VITERBO SUD

E TUSCANIA, NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI CODE A TRATTI TRA CASSINO E COLLEFERRO, IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, E’ STATA RIAPERTA LA CORSIA DI SORPASSO, TUTTAVIA PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI

TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, VERSO ROMA

INOLTRE RICORDIAMO CHE PER ALLAGAMENTI

E’ STATA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI

DALL’INTERSEZIONE DELLA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEGUIRE LE INDICAZIONI STRADALI SUL POSTO

RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLETNATA PER UN GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI BRACCIANO

STIMATI RITARDI DI 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

