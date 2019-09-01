Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 19:00
Più informazioni su
VIABILITÀ 1 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
UN CONTRO ESODO, QUELLO DI OGGI, CARATTERIZZATO DAL MALTEMPO CHE NE AUMENTA I DISAGI
LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA GIALLA
SONO IN ATTO GRANDINATE E TEMPORALI SULLE ZONE DI ALLERTA DELLA NOSTRA REGIONE
CODE SULLA UMBRO-LAZIALE ALL’ALTEZZA DI BIVI PER VITERBO SUD
E TUSCANIA, NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI CODE A TRATTI TRA CASSINO E COLLEFERRO, IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, E’ STATA RIAPERTA LA CORSIA DI SORPASSO, TUTTAVIA PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI
TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, VERSO ROMA
INOLTRE RICORDIAMO CHE PER ALLAGAMENTI
E’ STATA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI
DALL’INTERSEZIONE DELLA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SEGUIRE LE INDICAZIONI STRADALI SUL POSTO
RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLETNATA PER UN GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI BRACCIANO
STIMATI RITARDI DI 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral