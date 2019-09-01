Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 1 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
UN CONTRO ESODO, QUELLO DI OGGI, CARATTERIZZATO DAL MALTEMPO CHE NE HA AUMENTATO I DISAGI
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO
CRITICITA’ CODICE GIALLO
DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE OGGI
DALLE PRIME ORE DEL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE
SONO IN ATTO GRANDINATE E TEMPORALI SULLE ZONE DI ALLERTA DELLA NOSTRA REGIONE
RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI
LA TANGENZIALE DEI CASTELLI
DALL’INTERSEZIONE DELLA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI
CODE A TRATTI TRA CASSINO E COLLEFERRO, IN DIREZIONE ROMA
NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI BRACCIANO, LA CIRCOLAZIONE E’TORNATA REGOLARE
PER GLI EVENTI
IL DERBY DELLA CAPITALE
LAZIO E ROMA CON IL FIATO SOSPESO ALL’OLIMPICO
TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SONO PREVISTE ANCHE NELLA FASE DI DEFLUSSO DEI TIFOSI
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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