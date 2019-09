Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 1 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

UN CONTRO ESODO, QUELLO DI OGGI, CARATTERIZZATO DAL MALTEMPO CHE NE HA AUMENTATO I DISAGI

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO

CRITICITA’ CODICE GIALLO

DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE OGGI

DALLE PRIME ORE DEL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE

SONO IN ATTO GRANDINATE E TEMPORALI SULLE ZONE DI ALLERTA DELLA NOSTRA REGIONE

RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI

LA TANGENZIALE DEI CASTELLI

DALL’INTERSEZIONE DELLA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO

ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO

SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI

CODE A TRATTI TRA CASSINO E COLLEFERRO, IN DIREZIONE ROMA

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI BRACCIANO, LA CIRCOLAZIONE E’TORNATA REGOLARE

PER GLI EVENTI

IL DERBY DELLA CAPITALE

LAZIO E ROMA CON IL FIATO SOSPESO ALL’OLIMPICO

TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SONO PREVISTE ANCHE NELLA FASE DI DEFLUSSO DEI TIFOSI

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral