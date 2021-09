Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 01 SETTEMBRE 2021 ORE 20.20 ERICA TERENZI

BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ERICA TERENZI

TRAFFICO CHE SI VA VIA NORMALIZZANDO…

TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA.

FILE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA.

LE ALTRE NOTIZIE

NELLA CAPITALE DA QUESTA SERA

TORNANO ATTIVE LE ZTL NOTTURNE. SI COMINCIA CON TRASTEVERE E SAN LORENZO, IN VIGORE DAL MERCOLEDÌ AL SABATO DALLE 23 ALLE 3. POI, IL VENERDÌ E IL SABATO, SARANNO ATTIVE ANCHE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DI CENTRO E TESTACCIO, SEMPRE DALLE 23 ALLE 3

E’ TUTTO, DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral