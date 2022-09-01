Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2022 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 1 SETTEMBRE 2022 ORE 7.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BUON 1 SETTEMBRE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA
LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO GIALLA
VALIDA PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI SU TUTTA LA REGIONE
PREVISTE PRECIPITAZIONI CON TEMPORALI
UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITÀ E A GUIDARE CON LA MASSIMA PRUDENZA.
VIABILITA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA BIS A SEGUITO DI CANTIERI ATTIVI ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL GRANDE RACCORDO
SULL STESSO RACCORDO
CODE A TRATTI QUI PER TRAFFCIO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LO SVINCOLO LAURENTINA
SEMPRE TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
ALTEZZA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO
PASSIAMO SULLA PONTINA
CI SONO CODE DA VIA DEI RUTULI FINO A POMEZIA
PER CHI VIAGGIA VERSO LA CAPITALE
INFINE TRASPORTO PUBBLICO:
SULLA LINEA FERROVIARIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO, PERTANTO, RESTA REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI; LA RIPRESA DEI LAVORI E’ PREVISTA PER IL 5 SETTEMBRE.
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE APPUNTRAMENTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral