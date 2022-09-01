Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2022 ore 07:30

di - 01 Settembre 2022 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 1 SETTEMBRE 2022 ORE 7.20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO E BUON 1 SETTEMBRE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA
    LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO GIALLA
    VALIDA PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI SU TUTTA LA REGIONE
    PREVISTE PRECIPITAZIONI CON TEMPORALI
    UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITÀ E A GUIDARE CON LA MASSIMA PRUDENZA.
    VIABILITA
    TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA BIS A SEGUITO DI CANTIERI ATTIVI ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL GRANDE RACCORDO
    SULL STESSO RACCORDO
    CODE A TRATTI QUI PER TRAFFCIO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LO SVINCOLO LAURENTINA
    SEMPRE TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
    ALTEZZA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO
    PASSIAMO SULLA PONTINA
    CI SONO CODE DA VIA DEI RUTULI FINO A POMEZIA
    PER CHI VIAGGIA VERSO LA CAPITALE
    INFINE TRASPORTO PUBBLICO:
    SULLA LINEA FERROVIARIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO, PERTANTO, RESTA REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI; LA RIPRESA DEI LAVORI E’ PREVISTA PER IL 5 SETTEMBRE.
    DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE APPUNTRAMENTO A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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