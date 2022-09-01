Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2022 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 1 SETTEMBRE 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFIC OIN TEMPO REALE
SUL RACCORDO ANULARE DISAGI CON CODE
PER DUE INCIDENTI IN CARREGGIATA ESTERNA
IL PRIMO ALTEZZA SVINCOLO ROMA FIUMICINO
E IL SECONDO TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA
SEMPRE UN INCIDENTE
ALTEZZA LAURENTINA PROVOCA CODE DALLO SVINCOLO ARDEATINA
SEMPRE A NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE
SI STA IN CODE SULLA FLAMINIA
ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO
SEMPRE VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO
TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA
A SEGUITO DI CANTIERI ATTIVI
AUTO IN FILA SULLA CASSIA BIS
ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL GRANDE RACCORDO
STESSA SITUAZIONE
E SULLA A1 ROMA FIRENZE TRA ORTE E ATTIGLIANO
PER CHI PROSEGUE VERSO FIRENZE
AL MOMENTO CODE IN AUMENTO
È TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ
BUON VIAGGIO
Servizio fornito da Astral