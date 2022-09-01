Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2022 ore 10:30

di - 01 Settembre 2022 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 1 SETTEMBRE 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFIC OIN TEMPO REALE
    SUL RACCORDO ANULARE DISAGI CON CODE
    PER DUE INCIDENTI IN CARREGGIATA ESTERNA
    IL PRIMO ALTEZZA SVINCOLO ROMA FIUMICINO
    E IL SECONDO TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA
    SEMPRE UN INCIDENTE
    ALTEZZA LAURENTINA PROVOCA CODE DALLO SVINCOLO ARDEATINA
    SEMPRE A NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE
    SI STA IN CODE SULLA FLAMINIA
    ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO
    SEMPRE VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO
    TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA
    A SEGUITO DI CANTIERI ATTIVI
    AUTO IN FILA SULLA CASSIA BIS
    ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL GRANDE RACCORDO
    STESSA SITUAZIONE
    E SULLA A1 ROMA FIRENZE TRA ORTE E ATTIGLIANO
    PER CHI PROSEGUE VERSO FIRENZE
    AL MOMENTO CODE IN AUMENTO
    È TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ
    BUON VIAGGIO
    Servizio fornito da Astral

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