Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2022 ore 20:30

di - 01 Settembre 2022 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 1 SETTEMBRE 2022 ORE 13.20 MARCO CILUFFO
    UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE
    PERMANGONO CODE SULL AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA
    A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
    SIAMO TRA FROSINONE E FERENTINO VERSO LA CAPITALE
    PASSIAMO SUL RACCORDO
    VIABILITA RIPRISTINATA E SCORREVOLE
    NELLE DUE CARREGGIATE
    SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS
    NELLE DUE DIREZIONI
    A SEGUITO DI CANTIERI ATTIVI
    TRA VIA DELLA GIUSTINIANA
    E IL GRANDE RACCORDO
    SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
    AUTO IN FILA PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE
    DA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO
    PER UN SINISTRO OCCORSO SULLA TANGENZIALE
    IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
    SULLA TANGENZIALELAVORI NOTTURNI, TRA LE 22 E LE 6, NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, DIREZIONE SAN GIOVANNI. IL TRAFFICO NELLE ORE DI CANTIERE SARÀ DEVIATO SU VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA.
    IN CHIUSURA IL TRASPORTO CAPITOLINO
    RIMANE RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA CENTOCELLE
    CON FREQUENZA DEI TRENI IN VIAGGIO DI 30 MINUTI
    È TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ
    BUON VIAGGIO
    Servizio fornito da Astral

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