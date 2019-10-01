Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 1 OTTOBRE2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
SI RALLENTA IN VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
MENTRE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA
IN VIA NOMENTANA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
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