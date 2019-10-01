Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 1 OTTOBRE2019 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASSIA ED AURELIA, PISANA ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E ROMA T ERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA PONTE DI NONA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA FALCOGNANA ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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