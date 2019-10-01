Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 1 OTTOBRE2019 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E PONTINA E PIU AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA 91 ROMA FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PARCO DE MEDICI ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SI RALLENTA TRA SPINACETO E LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI FONTANA DI PAPA, CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI STA IN CODA TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
INFINE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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