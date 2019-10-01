Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 1 OTTOBRE2019 ORE 09.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E PONTINA E PIU AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E TIBURTINA, CASILINA ED ARDEATINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA E ROMA FIUMICINO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA 91 ROMA FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO LA STATALE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA SUD IN DIREZIONE EUR
RIMANENDO SULLA VIA PONTINA SEMPRE VERSO L’EUR SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
Servizio fornito da Astral